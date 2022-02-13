أعرب لابيد عن قلقه من تصاعد الأزمة في أوكرانيا وأطلع نائبة الوزير على قراره إصدار تحذير من السفر الى أوكرانيا
التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بنائبة وزيرة الخارجية الأوكرانية أمينة جافروفا التي تزور إسرائيل. وأعرب لابيد عن قلقه من تصاعد الأزمة في أوكرانيا وأطلع نائبة الوزير على قراره إصدار تحذير من السفر الى أوكرانيا. وأعرب الوزيرعن أمله في وقف التصعيد بعد اتصالات دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة، وشدد على قلقه حيال سلامة المواطنين الإسرائيليين واليهود وأطلع المسؤولة على استعدادات السفارة وتعزيزها في كييف.
13 فبراير 2022
أعربت روسيا عن قلقها إزاء قرار بعض الدول سحب موظفيها العاملين في جنوب شرق أوكرانيا ضمن بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفق روسيا اليوم.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد أن الرئاسة الحالية والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أبلغا الدول الأعضاء بأن "بعض الدول" قررت سحب مواطنيها الموظفين في بعثة الرقابة الخاصة للمنظمة في أوكرانيا، بدعوى "تفاقم الظروف الأمنية".
بابا الفاتيكان يصلي للسلام في أوكرانيا
تضرع البابا فرنسيس خلال خطبة الأحد التقليدية أمام المؤمنين في ساحة القديس بطرس، من أجل السلام بسبب الوضع حول أوكرانيا، بحب روسيا اليوم. وقال الحبر الأعظم: "الأخبار الواردة من أوكرانيا تثير القلق. أعهد بكل الجهود التي تبذل باسم السلام إلى شفاعة مريم العذراء وضمير القادة السياسيين.
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