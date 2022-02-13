إسرائيل تستعد لإخراج الإسرائيليين من أوكرانيا عن طريق اليابسة

لابيد أكد ان بينيت توجه الى بوتين بعقد قمة بينة وبين الرئيس الاوكراني في القدس

قال وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد اليوم إنه "وفقا لمسؤولين سياسيين واستخباراتيين أمريكيين يقولون لنا أنه يوجد فترة زمنية قصيرة لإخراج الإسرائيليين من اوكرانيا، أنا أقول للاسرائيليين- عودوا الى إسرائيل قبل أن تتعقد الاحداث، نأمل بأن يتم حل الأحداث بالطرق الديبلوماسية لكن يوجد لدينا مسؤولية تجاه مواطني إسرائيل".

ووفقا لموقع "والا" العبري أبلغ وزير الخارجية أن إسرائيل تستعد لفتح ممثلية ديبلوماسية ثانية في مدينة لفوف غربي أوكرانيا عند الحاجة، "نحن نستعد لامكانية اغلاق الأجواء في اوكرانيا، رغم أنه لا يبدو حاليا أن هذا سيحدث، نحن أيضا نعمل على إمكانية اخراج الإسرائيليين عن طريق اليابسة من خلال الدول المجاورة لاوكرانيا من الغرب. توجهنا بالموضوع الى بولندا، مولدوفا، هنغاريا، سلوفاكيا ورومانيا، وجميعهم أجابوا أنهم سيكونون سعداء بالمساعدة ان كانت هناك حاجة لإخراج الإسرائيليين من أوكرانيا عن طريق البر".

من جانبه أكد لابيد النشر في موقع "والا" بموجبة ان رئيس الحكومة نفتالي بينيت عرض، بطلب اوكراينا، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد لقاء قمة بينيه وبين الاوكراني فلاديمير زلنسكي في القدس، لكن لم تكن هناك استجابة من الجانب الروسي.

وعلى خلفية المخاوف من غزو روسي، اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد اليوم مع نائب وزير الخارجية الأوكرانية أمينة جافروبا والتي تقوم في زيارة الى إسرائيل.

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية ، عبر لابيد خلال اللقاء عن "مخاوف من الازمة المتصاعدة في أوكرانيا" معبرا عن أمله "بوقف التصعيد بعد اتصالات ديبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة". وأضاف أنه أطلع المسؤولة الأوكرانية على استعدادات السفارة الإسرائيلية في كييف والتعزيزات، وشدد على اهتمام الحكومة الإسرائيلية بالمواطنين الاسرائيلين واليهود الذين يعيشون في أوكرانيا.