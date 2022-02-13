نائب وزير الخارجية الأوكرانية لـ I24NEWS: نقدر دعم إسرائيل لكرامة وسيادة بلادنا

أضافت أمينة جافروبا "أعتقد أن هذا الدعم يمكن له أن يتطور إلى مستوى جديدا

أكدت نائب وزير الخارجية الأوكرانية أمينة جافروبا، اليوم الأحد، أن بلادها تقدر كثيرا مساعدة إسرائيل المتواصلة لدعم كرامة وسيادة أوكرانيا على أراضيها بشتى الطرق.

وأضافت أمينة جافروبا في تصريح خاص لـ I24NEWS، "أعتقد أن هذا الدعم يمكن له أن يتطور إلى مستوى جديدا وخصوصا في مجال التعاون التقني والعسكري، ولإن الصديق وقت الضيق ولإن إسرائيل تدرك مدى حساسية سياستنا الخارجية خصوصا فيما يتعلق بإيران وسوريا".

وأشارت أمينة جافروبا والتي تقوم بزيارة الى إسرائيل لـ I24NEWS، "أعتقد أننا نتشارك الكثير من المخاوف مثل المسار الروسي في سوريا، مؤكدة أن إحتلال شبه جزيرة القرم له تأثير مباشر في تعزيز المكانة الروسية في سوريا، لأن هناك تواصل مباشر بين السلطة المحتلة في القرم والسلطة السورية وهناك خط بحري مباشر بين الموانئ في القرم وميناء طرطوس، ويتم إستخدامه لنقل الأسلحة وذلك لتعزيز التواجد الروسي على الأراضي السورية" مشددة على أن هذا الملف يجب أن يدخل في حيز الإعتبار بالعلاقات الأوكرانية الإسرائيلية.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، اجتمع مع نائب وزير الخارجية الأوكرانية أمينة جابار، اليوم الأحد على خلفية المخاوف من غزو روسي

ويذكر أنه يعيش في أوكرانيا 150 الف يهودي، بالإضافة الى وجود ما بين 10 آلاف حتى 15 الف اسرائيلي، وتسجل 4500 منهم في قائمة السفارة.