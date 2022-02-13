وفد طالبان يصل الدوحة لعرض مطالبات مالية من المجتمع الدولي لأفغانستان

الوفد سيجتمع مع ديبلوماسيين أوروبيين وخليجيين يتوقع أن يعرضوا ما لديهم من مطالب

أعلن مسؤول بريطاني أن وفدا من طالبان وصل الأحد إلى قطر لتجديد مطالبة المجتمع الدولي الذي لا يعترف بشرعية نظام الحركة، بتوفير مساعدات مالية تحتاج إليها أفغانستان التي تعاني من أزمة حادة.

وفد طالبان من المقرر أن يلتقي برئاسة وزير الخارجية في الحكومة التي شكّلتها طالبان أمير خان متّقي الإثنين في الدوحة دبلوماسيين أوروبيين وخليجيين، والذين يتوقّع أن يعرضوا ما لديهم من مطالب على صعيد حقوق الإنسان في أفغانستان.

أفغانستان تشهد أزمة إنسانية كبرى منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم فيها في آب/اغسطس الماضي بعد حرب مدمّرة استمرّت عشرين عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75 بالمئة من الميزانية الأفغانية.وتتهدّد المجاعة 55 بالمئة من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت متحدّثة باسم الحكومة البريطانية إن "بريطانيا منخرطة في حوار براغماتي مع طالبان بهدف تنفيذ التزامنا على صعيد مساعدة الأفغان".

المتحدثة باسم الحكومة البريطانية اعتبرت أن "من الضروري بمكان إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بهدف التواصل وإيجاد قنوات دبلوماسية من أجل تبديد المخاوف" خصوصا على صعيد "حقوق الإنسان" و"تحديدا حقوق النساء".

ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بسبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية.وندّدت طالبان بالإجراء الأميركي معتبرة أن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الانساني والاخلاقي لدى بلد وأمة".