طلبت كييف من روسيا رسمياً أن تقدّم شرحاً لنشرها عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا وعرضه على منظمة الأمن غدا

بموازاة إصرار أوكرانيا على التمسك بخيار الإنضمام الى قوات حلف الناتو، طلبت كييف من روسيا رسمياً أن تقدّم شرحاً لنشرها عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، وفقاً لالتزاماتها في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث يتوقع أن تجتمع المنظمة غدًا الثلاثاء.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن قرار دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة وكندا، نقل سفاراتها من كييف إلى غرب أوكرانيا، "خطأ فادحًا"، حسب تعبيره. وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس إنّ "نقل بعض السفارات إلى غرب أوكرانيا خطأ فادح، لكنّ القرار عائد لهم (..) أوكرانيا موحّدة وإن حصل شيء فسيكون في كل مكان".

وأجلت عدة دول دبلوماسييها، من بينها اسرائيل كما حثت مواطنيها على مغادرة أوكرانيا. فاليوم وحده (الإثنين) غادر نحو 500 اسرائيلي ويهودي كييف عائداً الى اسرائيل. وكثفت السلطات في اسرائيل دعواتها لرعاياها لاتخاذ القرار السليم في ترك اوكرانيا في الوقت الحالي قبل ان تزداد الأوضاع سوءًا.

وأمرت الولايات المتحدة معظم طاقمها الدبلوماسي بمغادرة كييف على أن تبقي حضوراً قنصلياً في مدينة لفيف غرب أوكرانيا. وأغلقت كندا وأستراليا سفارتها مؤقتاً في كييف ونقلت أنشطتها الدبلوماسية إلى لفيف، حتى ألمانيا نقلت قنصليتها من دنيبرو في شرق أوكرانيا إلى لفيف.

وتوقف الرئيس زيلينسكي على مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وأكد أن ذلك "سيضمن أمننا"، حيث قال خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس "نحن نعتبر أن انتماءنا إلى حلف شمال الأطلسي سيضمن أمننا وسيادتنا الإقليمية".

ووأوضح زيلينسكي أن خط انابيب الغاز نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا مع الالتفاف على أوكرانيا "سلاح جيوسياسي" موضحا أن "ثمة اختلافات في تقييم" تأثير هذا المشروع بين كييف وبرلين.

وتحث واشنطن برلين على التخلي عن هذا المشروع الذي لا يزال يحتاج إلى ترخيص ألماني، في حال حصول غزو لأوكرانيا. إلا ان الحكومة الألمانية تبقي على بعض الغموض بشأن هذه المسألة.

وحث أولاف شولتس الذي يزور موسكو الثلاثاء، روسيا على اغتنام "عروض الحوار" الهادفة إلى التوصل إلى خفض التوتر في الأزمة الأوكرانية. وقال شولتس إنّ "النشاطات العسكرية لروسيا عند الحدود الأوكرانية غير مفهومة. لا توجد أسباب معقولة لهذا الانتشار العسكري. ونطلب من روسيا اغتنام عروض الحوار المطروحة".

وتعتبر موسكو انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي غير مقبول وقد حشدت عشرات آلاف الجنود عند حدود هذا البلد ما أثار أخطر أزمة بين روسيا والدول الغربية منذ انتهاء الحرب الباردة.

مساع دبلوماسية

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيطالي إلى كييف الثلاثاء وإلى موسكو الأربعاء، بحسب ما أكد مصدر وزاري لوكالة فرانس برس الإثنين، في جولة تندرج في إطار الجهود الرامية لخفض حدّة التوتر حول الملف الأوكراني بين روسيا والغرب. ويأتي الإعلان عن الزيارتين في حين اعتبرت روسيا الاثنين أنّ الحل الدبلوماسي للأزمة الروسية-الغربية حول أوكرانيا ممكن، بينما يخشى الأميركيون والأوروبيون غزواً روسياً وشيكاً لهذا البلد.

والتقى المستشار الألماني أولاف شولتس في كييف الإثنين الرئيس الأوكراني قبل زيارة إلى موسكو، في محاولة دبلوماسية جديدة لنزع فتيل الأزمة الروسية-الغربية التي تزعزع استقرار الأمن الأوروبي.