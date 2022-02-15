الخارجية الإسرائيلية : هناك احتمال لنقل السفارة من كييف إلى لفيف غرب أوكرانيا

" هناك احتمال لنقل الموظفين إلى لفيف غرب أوكرانيا، بعيدًا عن الحدود الروسية، إستعدادا لأي احتمال"

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أنها إنها سترسل موظفين إضافيين إلى أوكرانيا لتقييم إمكانية نقل سفارتها من كييف إلى لفيف، وسط التهديد المتصاعد.

وقالت الوزارة بعد اجتماع لمسؤوليها في القدس لبحث الوضع، "إن موظفي سفارتها في كييف سيواصلون تقديم الخدمات القنصلية في المدينة وانضم إليهم موظفون إضافيون من القدس"، مضيفة "أن هناك احتمال لنقل الموظفين إلى لفيف غرب أوكرانيا، بعيدًا عن الحدود الروسية، إستعدادا لأي احتمال"

وفي نفس السياق، جدد وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، دعوته لجميع الإسرائيليين الذين ما زالوا في أوكرانيا للمغادرة في أسرع وقت ممكن.، مؤكدا أدعو الإسرائيليين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد. فرص المغادرة تتضاءل. أنا فخور بدبلوماسيينا في كييف والتعزيزات من إسرائيل لمساعدة المواطنين الذين يحتاجون إليها".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد وصف أمس الإثنين، أنه "خطأ فادح" قرار بعض الدول الغربية ، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا ، بنقل سفاراتها من كييف إلى غرب أوكرانيا.