أوكرانيا تؤكد أن موقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين تعرضوا لهجوم سيبراني

وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، قد أكدت في وقت سابق، أن الوضع الحالي فى أوكرانيا وحولها مقلق للغاية

أكدت السلطات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن موقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين تعرضت لهجوم إلكتروني، في وقت يخيّم القلق على الجمهورية السوفياتية السابقة من احتمال تعرّضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها، حسب وكالة رويترز.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، قد أكدت في وقت سابق، أن "الوضع الحالي فى أوكرانيا وحولها مقلق للغاية"، مضيفة "أن روسيا تحتاج إلى خفض التصعيد، وتحتاج كذلك إلى إنهاء التهديد الذى يواجه أوكرانيا".

وقالت الوزيرة خلال محادثات مع نظيرها الأوكرانى، أوليكسي ريسنيكوف، بحسب بيان اليوم الثلاثاء: "تلتزم ألمانيا التزامًا راسخًا بالحل السلمى للنزاع، لكنه من الواضح أيضًا أن الحق في التحرر من التحالفات ليس ورقة مساومة، نحن نعمل بلا كلل من أجل سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ومن المهم بالنسبة لي تعزيز ومواصلة العلاقات الأوكرانية الألمانية وتعاوننا الثنائي".

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، عن تراجع جزء من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا بطريقها إلى ثكناتها، وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، بحسب ما أوردت وكالات الأنباء الروسية "وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية والسكك الحديد والعودة إلى ثكناتها اليوم".

ومن جانب آخر، أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مكالمة هاتفية جديدة بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، بعدما أعلنت موسكو أنها أمرت بسحب جزء من القوات المنتشرة على الحدود الأوكرانية، وجاء في بيان للخارجية الروسية أن "لافروف شدد على أن الخطاب العدائي الذي تستخدمه واشنطن وحلفاؤها المقرّبون غير مقبول، داعياً إلى حوار براغماتي بشأن جميع القضايا التي طرحتها روسيا". حسب موقع العربية

ومن جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إفادة إعلامية إن "الرئيس الروسي ‭‬‬يفضل أن تناقش روسيا والغرب مخاوفهما بهدوء، ولا يريد رؤية أي حملات إعلامية تزيد من التوتر"، فيما أكد فلاديمير بوتين الثلاثاء أنه يريد "مواصلة العمل مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا".

ومن زاوية أخرى، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، أن معلومات الاستخبارات المتعلقة بالوجود الروسي على الحدود الأوكرانية "لا تزال غير مشجعة" رغم الإعلان عن سحب بعض القوات وقول موسكو إنها "منفتحة على الحوار"، وقال في ختام اجتماع أزمة حول أوكرانيا إن "روسيا تبدي انفتاحا على الحوار لكن من الجانب الآخر معلومات الاستخبارات التي لدينا اليوم لا تزال غير مشجعة". مشيرا إلى أن "مستشفيات ميدانية روسية أقيمت قرب الحدود الأوكرانية في بيلاروس" و"المزيد من المجموعات التكتيكية تقترب من الحدود". وأضاف أن "الإشارات متفاوتة حتى الآن".

ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن "الإشارات الصادرة عن روسيا حول مواصلة السبل الدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا أمر إيجابي، لكن لا تتوافر أي مؤشرات على أن موسكو تسحب قواتها من الحدود"، مؤكدا أن "الحلف ما زال ينتظر الرد الروسي على مقترحاته الأمنية"، مضيفاً: "نأمل أن نتلقى إجابة من روسيا على رسالتنا قريباً".

يذكر أنه رغم حشدها أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، تنفي موسكو أي نية للغزو، وتتهم الحكومات الغربية بالتصرف "بهستيريا".