فرنسا: البرلمان يصادق على قانون طلب "الصفح" من الجزائريين الذين قاتلوا في الجيش الفرنسي

كانت حرب الجزائر (1954-1962) التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، فيما جُنّد ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين

أعلن البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، عن مصادقته لقانون طلب "الصفح" من الجزائريين الذين قاتلوا الى جانب الجيش الفرنسي المعروفين باسم الحركيين، خلال الاستعمار الفرنسي للجزائر، ما يفتح الباب لدفع تعويضات مالية لبعض العائلات بعد ستين عاما على انتهاء حرب الجزائر.

ويأتي القانون ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 أيلول/سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركيين، وطلب "الصفح" من أولئك الذين قاتلوا الى جانب فرنسا ويعتبرون أنها "تخلّت عنهم" بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 آذار/مارس 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر.

وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إن القانون الذي قدمته الحكومة جاء "اعترافا من الأمة بوجود شرخ عميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة في تاريخنا".

ويقترح مشروع القانون "تعويضا" عن الضرر بقيمة تأخذ بالاعتبار المدة التي قضاها كل شخص في هذه الأماكن، وتتراوح بين 2000 و15000 يورو، فيما تقدّر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبًا

ومن جهة أخرى، وبينما اعتبر البعض أن قيمة التعويض "ضعيفة" بل "سخيفة"، أصيب نحو 40 ألفا من المعنيين بخيبة أمل بما أن التعويض المالي لا يشملهم، لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، بل سكنوا في المدن حيث كانوا يتمتعون بحرية التنقل، ولو أنهم عاشوا في فقر.

وكانت حرب الجزائر (1954-1962) التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، فيما جُنّد ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين في الجيش الفرنسي خلال الحرب.