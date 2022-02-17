أستراليا: سنعلن عن الذراع السياسية لحركة حماس منظمة إرهابية

وفقا للقانون الاسترالي فإن المتورطين بمخالفات ترتبط بمنظمات ارهابية يمكن ان يواجهوا عقوبة سجن تصل حتى 25 عاما

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية اليوم أن الذراع السياسي لحركة حماس سيعلن عنها بأنها منظمة إرهابية، يأتي هذا بعد ضم الذراع العسكري لحركة حماس إلى قائمة المنظمات الارهابية المعترف بها من قبل الدولة. وبذلك تنظم أستراليا إلى قائمة الدول التي تضم بريطانيا، الولايات المتحدة، اسرائيل ودولا أخرى والتي قررت توسيع الاعتراف ليشمل الذراع السياسي للحركة.

وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز، إن آراء حماس "مقلقة للغاية" وأضافت إنه "لا يوجد مكان في أستراليا لأيديلوجيات الكراهية التي تخصهم، قوانيننا يجب أن تكون موجهة فقط ليس فقط ضد للأنشطة الارهابية والارهابيين، وانما ايضا ضد المنظمات التي تخطط، تمول وتنفذ هذه الأنشطة".

وفقا للقانون في أستراليا، يمكن لمن كل شخص توجه له مخالفات ترتبط بمنظمات إرهابية، بما يشمل العضوية، تجنيد الأموال، والحصول على تدريب أو تمويل يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل الى 25 عاما.

رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت عقب على القرار وقال :"أرحب بقرار أستراليا تعريف منظمة حماس كلها بأنها منظمة إرهابية، أشكر صديقي رئيس حكومة أستراليا سكوت موريسون، على عمله الموضوع بعد المحادثة التي أجريناها بالموضوع، هذه خطوة هامة في النضال العالمي ضد الإرهاب.