ليندا توماس جرينفيلد: كل الأدلة تشير الى ان روسيا ستغزو اوكرانيا في اي لحظة

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الخميس، إن "الأدلة على أرض الواقع تشير إلى أن روسيا تتجه نحو غزو وشيك لأوكرانيا وأن هذه لحظة حاسمة".

وفي خطوة أخرى تُظهر إحساسًا بالقلق في واشنطن، ذُكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد غير جدوله الزمني في اللحظة الأخيرة لحضور الاجتماع الخاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وفي سياق متصل أعلن الناتو اليوم الخميس أن "روسيا قد تغزو أوكرانيا دون سابق إنذار أو إشعار قصير"، وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن "روسيا لديها ما يكفي من القوات والقدرات لغزو أوكرانيا فجأة".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لحلف الناتو اليوم إن القوات الروسية على حافة الناتو: "لقد نقل الروس المستشفيات وبنوك الدم إلى الحدود والقيام بخطوات من هذا القبيل بدون سبب لا يعني ان روسيا ستغادر وتعود إلى المنزل."

وادعى الروس في الأيام الأخيرة أنهم بدأوا الانسحاب من الحدود، لكن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة يزعمون أن الوضع قد انعكس، وان الروس زادوا قواتهم بما يقارب ال 7000 جندي.