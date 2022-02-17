موسكو تطرد نائب السفير الأمريكي لدى روسيا

روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي بارتل جورمان لديها وواشنطن تعد بالرد بالمثل

أعلنت السفارة الأمريكية في روسيا، اليوم الخميس، أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارت جورمان من أراضيها. وبحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية (ريا) أن السفارة الامريكية قالت بإنه سيكون هناك رد على إقالته.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس "ندعو روسيا ألى وقف عمليات طرد دبلوماسيين أميركيين، بدون أساس" و"ندرس ردنا".

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير عن إطلاق قذائف في شرق أوكرانيا من قبل انفصاليين موالين لروسيا، وسط مخاوف متزايدة من غزو روسي لأوكرانيا. وبينما لا تزال الولايات المتحدة والغرب يجرون محادثات مع روسيا لمنع أي تصعيد، واصلت روسيا بث الهدوء وقالت إنه ليس هناك خطط لغزو أوكرانيا. ومع ذلك، لا تزال مطالبهم من الغرب عالية.

وقالت وكالة الأنباء الروسية (ريا) إن التهدئة على الحدود كانت مشروطة بانضمام أوكرانيا لاتفاق مينسك وأنه لن يتم نقل المزيد من الأسلحة إليها. بالإضافة إلى ذلك، تطالب روسيا الولايات المتحدة بسحب قواتها من شرق ووسط أوروبا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هجوما روسيا على أوكرانيا ممكن "في الايام المقبلة" وان كل المؤشرات تدل على أن روسيا على وشك الهجوم ولدينا بالفعل معلومات عن الخدع التي يقوم بها الجيش الروسي.