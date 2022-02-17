بلينكن يعرض في مجلس الأمن سيناريو كارثياً لهجوم روسي وشيك على أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يقترح على نظيره الروسي لافروف أن يجتمع به في أوروبا "الأسبوع المقبل"

حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي روسيا على "التخلّي عن مسار الحرب"، عارضاً سيناريو كارثياً لهجوم روسي على أوكرانيا تؤكّد واشنطن أنّه وشيك لكن من دون أن تقدّم دليلاً على ذلك.

وقال بلينكن أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك "أنا هنا اليوم ليس لبدء حرب بل لتجنّب" اندلاعها، مضيفاً أنّه اقترح الخميس على نظيره الروسي سيرغي لافروف أن يلتقيا "الأسبوع المقبل في أوروبا".

وأضاف "لا أشك في أنّ الردّ على تصريحاتي اليوم هنا سيكون مزيداً من الإنكار من جانب الحكومة الروسية".

وتابع الوزير الأميركي "تستطيع الحكومة الروسية أن تعلن اليوم أنّ روسيا لن تجتاح أوكرانيا، أن تقول ذلك بوضوح أمام العالم أجمع، ثمّ تعمد إلى إثبات ذلك عبر إعادة جنودها ودباباتها وطائراتها إلى ثكناتهم ومخازن (السلاح)، وعبر إرسال دبلوماسييها إلى طاولة المفاوضات".

وحذّر بلينكن من أنّه "في الأيام التالية، سيتذكّر العالم هذا الالتزام أو رفض القيام بذلك".

ومن دون أن يقدّم دليلاً على ما يقول، أوضح بلينكن أنّ "معلوماتنا تُظهر بوضوح" أنّ القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، "بما فيها قوات برية وطائرات، تستعدّ لشنّ هجوم على أوكرانيا في الأيام المقبلة".