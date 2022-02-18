برلين: بلدان مجموعة السبع "مستعدة لحوار جدي" مع موسكو بشأن أوكرانيا

وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذين يجتمعون السبت سيبعثون "رسالة وحدة" لروسيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة أن دول مجموعة السبع مستعدة لإجراء "حوار جاد" مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك عشية محادثات حاسمة ستجريها في ميونيخ مع نظرائها في المجموعة.

وقالت بيربوك إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذين يجتمعون السبت سيبعثون "رسالة وحدة" مفادها "أننا مستعدون لحوار جاد حول الأمن للجميع".

وفي سياق متصل، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة أنّ روسيا تُعرّض أمن أوروبا للخطر عبر "مطالب تعود إلى الحرب الباردة"، في موقف يأتي قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي ستُهيمن عليه الأزمة الأوكرانية.

وقالت بيربوك في بيان إنّه "مع نشر غير مسبوق لقوّات على الحدود مع أوكرانيا ومطالب تعود إلى الحرب الباردة، تتحدى روسيا المبادئ الأساسيّة لنظام السلام الأوروبي".

ويجتمع قادة دوليّون ودبلوماسيّون رفيعو المستوى في ميونيخ بجنوب ألمانيا من الجمعة إلى الأحد، لإجراء مناقشات حول قضايا الدفاع والأمن.