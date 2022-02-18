الخارجية الأمريكية تعلن عن تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات فيينا للعودة للإتفاق النووي

اولیانوف: على اميركا اتخاذ الخطوة الاولى للوصول الى الاتفاق النهائي في فيينا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ان هناك تقدم ملموس في مفاوضات فيينا حول العودة للصفقة النووية مع إيران، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق ممكن "خلال أيام".

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "تقدما ملموسا تم إحرازه الأسبوع الماضي". وأضاف: "إذا أظهرت إيران جدية، سيكون بإمكاننا وينبغي علينا التوصل إلى التفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل خلال أيام".

وأشار إلى أن "أي شيء يختلف كثيرا عن ذلك قد يضع إمكانية العودة إلى الصفقة موضع الخطر الكبير".

وفي وقت سابق أكد ميخائيل اوليانوف رئيس الوفد الروسي في المفاوضات لرفع الحظر عن ايران، بانه على اميركا اتخاذ الخطوة الاولى للوصول الى الاتفاق النهائي.

وقال اولیانوف في تصریح للصحفيين في فيينا الخميس: ذكرت في إحدى تغريداتي أن مفاوضات فيينا هي الان في مراحلها النهائية. بالأمس بالذات كتب رئيس فريق التفاوض الإيراني ، السيد باقري كني ، على تويتر أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار نهائي وانا اؤيد رأيه بشكل كامل.

وبحسب وكالة "سبوتنيك الروسية" رفض اوليانوف التقرير المشوه والمزعوم الذي اوردته وكالة "رويترز" حول نص مسودة الاتفاق وقال: ان تبادل السجناء لا علاقة له بالاتفاق النووي ولن يتم ادراجه في الاتفاق المحتمل.

وادعت "رويترز" بان مسودة نص الاتفاق اشارت الى مسالة الافراج عن السجناء الغربيين والتي كان المندوب الاميركي روبرت مالي قد طرحها سابقا كشرق مسبق للاتفاق.