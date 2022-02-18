وزير الخارجية الفرنسي: الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن إتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة

لودريان: " الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن الإتفاق النووي بين ايران والولايات المتحدة"

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في محادثة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة ان الإعلان عن الاتفاق النووي مع إيران والولايات المتحدة، الذي تم التوصل إليه في محادثات فيينا، متوقع الأسبوع المقبل.

ولم يكشف لودريان عن اي تفاصيل تخص الإتفاق النووي الإيراني لكنه حذر إيران من محاولة "تفجير" الاتفاق في اللحظة الأخيرة وإثارة مطالب جديدة وإحداث أزمة دولية حادة.

وسيلتقي لا داريان ونظرائه الأوروبيون لإجراء محادثات تنسيق وتوضيح مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الذي سيحضر مؤتمر ميونيخ للأمن. ومن غير الواضح ما إذا كان الوزير الإيراني سيلتقي في ميونيخ مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أو نائب الرئيس كاميلا هاريس، الذي ستحضر المؤتمر.

في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز، أثار عبد اللهيان طلبًا جديدًا لتنفيذ الإلتزام وبيان صادر عن برلمانات الدول الموقعة، وخاصة الكونجرس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاقية في المستقبل. هذا على عكس اقتراح الولايات المتحدة التي اقترحت التزام شخصي من قبل الرئيس جو بايدن فقط.