قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، سيشاركون في المحادثات

سيجري الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع حلفاء غربيين اليوم الجمعة لمناقشة الأزمة الأوكرانية، على وقع مخاوف من أن تكون روسيا تسعى لاختلاق ذريعة للقيام بغزو، وفق مصادر أوروبية.

وقالت المصادر إن قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، سيشاركون في المحادثات.

وفي سياق متصل أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الجمعة أن واشنطن ترى "المزيد" من القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية رغم تصريحات موسكو عن انسحابات.

وقال أوستن في وارسو وإلى جانبه نظيره البولندي ماريوش بلاشتشاك "رغم أن روسيا أعلنت أنها تعيد قواتها إلى الثكنة، لم نر ذلك بعد. في الحقيقة نرى المزيد من القوات تتحرك باتجاه تلك المنطقة، المنطقة الحدودية".