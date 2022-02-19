الرئيس الأمريكي: بوتين اتخذ قراره بغزو أوكرانيا في الأيام المقبلة

قال الرئيس الأمريكي "لدينا سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية تعتزم مهاجمة أوكرانيا (...) في الأيام المقبلة"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أنه "واثق" من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "اتخذ قراره" بغزو أوكرانيا مشددا في الوقت نفسه على أن "الأوان لم يفت" للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، وهو موقف يأتي فيما بلغ التوتر أشده في الشرق الأوكراني مع تسجيل اشتباكات وطلب انفصاليين موالين لموسكو إجلاء مدنيين نحو روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض "لدينا سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية تعتزم مهاجمة أوكرانيا (...) في الأيام المقبلة". أضاف "أنا واثق من أنه (بوتين) اتخذ القرار". مضيفا "نعتقد أنهم سيستهدفون مدينة كييف البالغ عدد سكانها 2.8 مليون شخص بريء".

وتابع الرئيس الأمريكي، طالما لم يقع الغزو، فإن "الدبلوماسية ممكنة دائما"، مشيرا إلى أن وزير خارجيته سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس المقبل في أوروبا.مشيرا أن موسكو تشن حملة تضليل ضد كييف، بما في ذلك اتهامها اوكرانيا بالتخطيط لشن هجوم ضد موسكو، بهدف اختلاق ذريعة للغزو. محذرا من أنه "إذا نفذت روسيا خططها فستكون مسؤولة عن حرب كارثية وعديمة الجدوى هي التي اختارتها".

يشار إلى أن روسيا أكدت أمس الجمعة مجددا أنها اجرت انسحابات جديدة لقواتها من الحدود مع أوكرانيا وهي معلومات تشكك بها كييف والغرب، فيمت قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف "هذا لا يحصل"، مشددا على أن روسيا حشدت 149 ألف جندي عند حدود أوكرانيا.

ويذكر أن الجيش الأوكراني قام بتسجيل 45 انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ صباح أمس الجمعة على خطة الجبهة بطول مئات الكيلومترات