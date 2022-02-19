المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أنه تم إحراز تقدم كبير في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران

جين ساكي، إن "إيران أحرزت تقدمًا نوويًّا كبيرًا منذ انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أمس الجمعة، أنه تم إحراز تقدم كبير في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ويمكن التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة إذا أبدت إيران الجدية.

وأضافت جين ساكي، في مؤتمرها الصحافي "نشعر أنه تم إحراز تقدم كبير في الأسبوع الماضي وأنه مستمر لكن لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى يتم الاتفاق على كل شيء". مؤكدة "إذا أبدت إيران الجدية فيمكننا العودة إلى التزاماتنا في الاتفاق النووي بغضون أيام قليلة. أي شيء يتجاوز ذلك قد يعرض إمكانية العودة إلى الاتفاق للخطر". حسب موقع إيرانترنشنال.

وتابعت جين ساكي قولها، إن "إيران أحرزت تقدمًا نوويًّا كبيرًا منذ انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، وأن الولايات المتحدة الآن في موقف صعب للغاية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وفي نفس السياق، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، "أتوقع التوصل إلى اتفاق في الأسبوعين المقبلين بشأن إحياء الاتفاق النووي. النص المطروح على الطاولة قريب جدا من اتفاق نهائي، لكن النجاح يعتمد على الإرادة السياسية للأطراف". مضيفا في تصريحه لرويترز "برنامج إيران النووي يتقدم بسرعة كبيرة، وهو ما لا يتوافق مع بقاء الاتفاق النووي طويل الأمد".

ومن جانبه،أكد وزیر الخارجیة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده قريبة جداً من اتفاق جيد وقابل للتحقيق مع المبادرات التي تم طرحها من قبلهم في فيينا، فيما دعا السناتور الديمقراطي بوب مينينديز إدارة بايدن إلى عدم السماح لإيران بجر الولايات المتحدة إلى "صفقة سيئة" في محادثات فيينا، وشدد على أن البيت الأبيض يجب أن يركز بفرض العقوبات على إيران.