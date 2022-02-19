رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن التطورات حول أوكرانيا تشكل خطرا على النظام العالمي الحالي برمته

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن حزمة قاسية من العقوبات ستفرض على روسيا إذا تدخلت في أوكرانيا عسكريا،

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، من أن التطورات الحالية حول أوكرانيا تشكل خطرا على النظام العالمي الحالي برمته، مؤكدة بأن حزمة قاسية من العقوبات ستفرض على روسيا إذا تدخلت في أوكرانيا عسكريا.

وأضافت فون دير لاين، "يتابع العالم في هذه الأيام أكبر حشد للقوات في أوروبا منذ الحرب الباردة ومن شأن هذه التطورات تغيير النظام العالمي الحالي جذريا. احتفت أوكرانيا مؤخرا الذكرى الـ30 لاستقلالها، وولد وترعرع منذ ذلك الحين جيل من الأوكرانيين في دولة حرة، وهم أبناء الديمقراطية، غير أنهم يواجهون الآن يوميا العدوان والتدخل الخارجي" حسب موقع RT بالعربي.

وأكدت فون دير لاين، في كلمة ألقتها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "بأن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التخلي عن اعتماده على صادرات الغاز الروسي واستبدالها خصوصا بصادرات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، منها اليابان وكوريا الجنوبية"، معربة عن قناعتها بأن "الاتحاد الأوروبي سيتمكن من ضمان استمرارية إمدادات الطاقة داخله خلال فصل الشتاء الحالي حتى في حال تعليق الصادرات من روسيا بالكامل".

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن حزمة قاسية من العقوبات ستفرض على روسيا إذا تدخلت في أوكرانيا عسكريا، محذرة من أن غزو أكرانيا "قد يحرم روسيا من مستقبل مزدهر".