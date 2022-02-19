مؤتمر ميونيخ: زيلينسكي يطلب دعمًا عسكريًا من أمريكيا للتعامل مع التهديد الروسي. أمريكا: "روسيا ستستغل غيابه للإطاحة به"
زيلينسكي سيطلب دعمًا عسكريًا من أمريكيا للتعامل مع التهديد الروسي
من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم (السبت) في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث سيدعو الغرب لإنقاذ بلاده من الغزو الروسي وسط تحذيرات من الولايات المتحدة بأن الكرملين سيستغل غياب زلينسكي قبل العودة إلى العاصمة كييف وقال زالانسكي إنه من المتوقع أن يعود الرئيس إلى بلاده في غضون يوم واحد.
وبحسب مكتب رئيس أوكرانيا، من المتوقع أن يعطي زلينسكي رسالة شخصية للقادة الأوروبيين حول مستوى التهديد الروسي لبلاده، والتأكيد على المساعدة الإضافية اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني. من بين أمور أخرى، من المتوقع أن يعقد زلينسكي اجتماعًا مع نائب الرئيس الأمريكي كاملا هاريس وسيحاول أيضا التأثير على وزراء خارجية مجموعة السبع الذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم.
في الوقت نفسه، يستمر التصعيد الروسي في أوكرانيا، حيث قُتل جندي من الجيش الأوكراني خلال اشتباك مسلح مع انفصاليين مسلحين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وفقًا للجيش الأوكراني المتمركز في المناطق الانفصالية في البلاد.
19 فبراير 2022
قال الجيش الأوكراني اليوم (السبت) إن جنديين أوكرانيين قتلا وأصيب أربعة بجروح في قصف للانفصاليين الموالين لروسيا بشرق أوكرانيا. كما أعلن الجيش الأوكراني عبر صفحته على فيسبوك أنه سُجل منذ بداية اليوم 70 انتهاكًا لوقف إطلاق النار من قبل الانفصاليين.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم (السبت) في مؤتمر ميونيخ إنه يطلب من الناتو تحديد جدول زمني واضح للانضمام إلى الحلف. كما تحدث الرئيس أمام حلف شمال الأطلسي وقال إنه "عندما تبدأ القصف ، سيكون الأوان قد فات على الولايات المتحدة لفرض عقوبات على روسيا".
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده "ستحمي أرضها بمساعدة أو بدون مساعدة من حلفائها". وأضاف "البنية التحتية الأمنية في العالم وأوروبا مدمرة تقريبًا. هذه ليست حربًا على أوكرانيا بل على أوروبا". وقال زلينسكي في المؤتمر الأمني في ميونيخ إن "أعضاء الناتو يجب أن يكونوا صادقين بشأن آرائهم بشأن الانضمام إلى الحلف العسكري".
أجرى الجيش الروسي اليوم السبت، مناورة على صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. وقال بعض المراقبين إن التمرين كان يهدف إلى توجيه رسالة إلى حلف شمال الأطلسي، وأن التمرين شمل أيضا القوات الجوية ووحدات المنطقة العسكرية الجنوبية والبحرية الشمالية والبحر الأسود
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التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم (السبت) مع نائب الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس في ميونيخ وأخبرها أن بلاده "مهتمة بالسلام". وأخبر زلينسكي هاريس وطلب منها المساعدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي بايدن الليلة الماضية أنه "مقتنع بأن بوتين قرر غزو أوكرانيا" وأن العملية يمكن أن تحدث في الأيام المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، قال زيلينسكي إن الدعم المحدد الذي تحتاجه أوكرانيا من الولايات المتحدة هو دعم عسكري.