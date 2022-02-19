زيلينسكي سيطلب دعمًا عسكريًا من أمريكيا للتعامل مع التهديد الروسي

من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم (السبت) في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث سيدعو الغرب لإنقاذ بلاده من الغزو الروسي وسط تحذيرات من الولايات المتحدة بأن الكرملين سيستغل غياب زلينسكي قبل العودة إلى العاصمة كييف وقال زالانسكي إنه من المتوقع أن يعود الرئيس إلى بلاده في غضون يوم واحد.

وبحسب مكتب رئيس أوكرانيا، من المتوقع أن يعطي زلينسكي رسالة شخصية للقادة الأوروبيين حول مستوى التهديد الروسي لبلاده، والتأكيد على المساعدة الإضافية اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني. من بين أمور أخرى، من المتوقع أن يعقد زلينسكي اجتماعًا مع نائب الرئيس الأمريكي كاملا هاريس وسيحاول أيضا التأثير على وزراء خارجية مجموعة السبع الذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم.

في الوقت نفسه، يستمر التصعيد الروسي في أوكرانيا، حيث قُتل جندي من الجيش الأوكراني خلال اشتباك مسلح مع انفصاليين مسلحين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وفقًا للجيش الأوكراني المتمركز في المناطق الانفصالية في البلاد.