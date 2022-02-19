وزير الأمن الاسرائيلي غانتس سيلتقي الليلة مع كاميلا هاريس لمناقشة الأزمة في أوكرانيا والمحادثات مع إيران

وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس سيلتقي الليلة السبت بنائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس

سيلتقي وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس الليلة السبت بنائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس. وهذا هو ثاني لقاء لهاريس مع مسؤول إسرائيلي رفيع منذ توليها المنصب، بعد لقاء وزير الخارجية لابيد في أكتوبر خلال زيارته لواشنطن.

وبحسب ما نشر موقع "معاريف" وصل جانتس إلى ميونيخ أمس لحضور المؤتمر الأمني​​، حيث التقى بوزراء الأمن من مختلف أنحاء العالم. ومن المنتظر أن يشارك وزير الأمن الإسرائيلي غدًا في ندوة حول الاتفاقيات الإبراهيمية بمشاركة نائب وزير الخارجية البحريني.

ومن المتوقع أن يناقش غانتس مع نائب الرئيس هاريس الوضع في أوكرانيا، ولكنه سيناقش بشكل خاص القضية الإيرانية. وسيعرض غانتس لهاريس موقف إسرائيل من المحادثات النووية الجارية في فيينا.

وتقدر إسرائيل أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق وأنه من المرجح أن يتم التوقيع عليه في الأسبوعين المقبلين. وامتنع مكتب نائب رئيس الولايات المتحدة ومكتب وزير الأمن عن التعليق.