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قطر تدعو إسرائيل إلى مفاوضات جدية مع الفلسطينيين للوصول لحلّ نهائي

i24news

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وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث مع الحضور في الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة ، قطر ، يوم السبت 12 سبتمبر 2020.
AP Photo/Hussein Sayedوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث مع الحضور في الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة ، قطر ، يوم السبت 12 سبتمبر 2020.

"يجب أن يأتي الإسرائيليون بجدية إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في رؤية الحل"

دعا وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إسرائيل إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في رؤية الحل الذي أقرته الدول العربية، جاء خذا بحسب تقيرير نشرته قناة روسيا اليوم.

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وقال آل ثاني، خلال اجتماع عقد في المعهد الملكي للشؤون الدولية ببريطانيا "تشاتام هاوس": "قطر تقوم بدورها في مساعدة الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته، لكن هذا، كما نسميه، مجرد مسكن للألم وليس حلا".

وشدد، حسب نص تصريحاته الذي نشرته وزارة الخارجية القطرية، على أنه "يجب أن يأتي الإسرائيليون بجدية إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في رؤية الحل الذي أقرته الدول العربية من خلال مبادرة السلام".

وسبق أن أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل تعمل على ضم قطر إلى قائمة الدول العربية التي أبرمت مؤخرا اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية والتي تشمل الإمارات والبحرين والسودان والمغرب فضلا عن مصر والأردن، اللذين وقعا مثل هذه الوثائق سابقا.