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الحلف الأطلسي ينقل موظفيه من كييف إلى لفيف وبروكسل

i24news

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أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في موسكو في 15 شباط/فبراير 2019
Christoph Stas /AFPأمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في موسكو في 15 شباط/فبراير 2019

نقلت دول غربية عدّة دبلوماسييها من كييف إلى مدينة لفيف القريبة من الحدود مع بولندا

أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي لوكالة فرانس برس السبت أنّ الحلف نقل موظّفيه الموجودين في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف الواقعة في غرب البلاد، وإلى بروكسل حيث مقرّه، وذلك لضمان سلامتهم.

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ولم يعط المسؤول أيّ تفاصيل بشأن أعداد هؤلاء الموظفين، مكتفياً بالقول إنّ "سلامة موظفينا أمر بالغ الأهمية، لذلك تمّ نقل الموظفين إلى لفيف وبروكسل. ومكاتب حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا لا تزال تعمل".

وأضاف أنّ "حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه يراقبون الوضع من كثب ويقيّمونه، ويواصلون اتّخاذ كلّ الإجراءات الضرورية".

ونقلت دول غربية عدّة دبلوماسييها من كييف إلى مدينة لفيف القريبة من الحدود مع بولندا، وذلك خشية غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

والولايات المتّحدة هي القوة الرئيسية في حلف شمال الأطلسي وقد حذّر رئيسها جو بايدن الجمعة من أنّه "مقتنع" بأن روسيا ستشنّ في غضون أسبوع هجوماً عسكرياً واسع النطاق على أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.