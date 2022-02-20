منظمة غير حكومية تحذر إيران من مصادرة أصول الأقلية البهائية

قالت المنظمة إن المحكمة الثورية في محافظة سمنان أمرت بنقل ممتلكات 6 بهائيين إلى لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني

أعلنت منظمة الجامعة البهائية العالمية في بيان رسمي لها أن إيران تسعى لزيادة تروثها من خلال مصادرة ممتلكات البهائيين، مضيفة أن استيلاء إيران المتمثل في لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني على ممتلكات أقلية البهائيين في طهران يعتبر تطورا جديدا ومقلقا بالنسبة للبهائيين الإيرانيين.

https://twitter.com/i/web/status/1494235269498912768 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقالت المنظمة إن المحكمة الثورية في محافظة سمنان أمرت بنقل ممتلكات 6 بهائيين إلى لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني ومصادرتها.

وقالت ديان علائي، وهي ممثلة المجمع البهائي الدولي لدى الأمم المتحدة في جنيف "بحسب صحيفة جيرازلم بوست" إن: " استيلاء نظام الإمام الخميني على ممتلكات البهائيين هو تطور جديد ومقلق للغاية بالنسبة للبهائيين الإيرانيين.” يؤكد هذا التطور أن أعلى القيادات الإيرانية تقوم بالتنسيق لاضطهاد البهائيين في إيران.

وفي الشهر الماضي، صدر أمر بمصادرة شقة في محافظة مازندران تعود إلى البهائية، شيدا تايد. وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تمت مصادرة ثلاثة عشر قطعة أرض زراعية مروية تعود للبهائيين في قرية كاتا في كوهغيلويه ومقاطعة بوير أحمد، وذلك في خضم أزمة المياه. كما تم الاستيلاء أيضا على المزارع التي تملكها وتزرعها العائلات البهائية منذ أكثر من قرن في قرية روشانكوه، في مازاندران.

وقالت علائي بأن “قيادة إيران تثري نفسها بينما تعمل على إفقار البهائيين وتشريدهم.” “قد تكون المصادرات في مقاطعات سمنان ومازاندران وكوهغيلويه وبوير أحمد مجرد البداية. ويكمن الخطر في استمرار مصادرة المزيد من الممتلكات، بطريقة مجزأة، في محاولة للتهرب من المجتمع الدولي. يجب على أنصار حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها إدانة هذا الحكم الجائر الفاضح والمطالبة بإلغائه دون تأخير.”

ذكر المجمع البهائي الدولي مسبقاً أن المصادرات في سمنان، على مدى عدة عقود، كانت ملحوظة بسبب كثرتها وتورط جهات رسمية وغير رسمية، بما في ذلك الشرطة والمحاكم والسلطات المحلية ورجال الدين، والاضطهاد الذي يتراوح بين خطاب الكراهية إلى الخنق الاقتصادي، والاعتقالات والاعتداءات الجسدية.

وحث علاء على أن "أنصار حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها يجب أن يدينوا هذا الحكم الجائر الفاضح ويطالبوا بإلغائه دون تأخير".