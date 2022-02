منظمة غير حكومية تحذر إيران من مصادرة أصول الأقلية البهائية

أعلنت منظمة الجامعة البهائية العالمية في بيان رسمي لها أن إيران تسعى لزيادة تروثها من خلال مصادرة ممتلكات البهائيين، مضيفة أن استيلاء إيران المتمثل في لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني على ممتلكات أقلية البهائيين في طهران يعتبر تطورا جديدا ومقلقا بالنسبة للبهائيين الإيرانيين.

