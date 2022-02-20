القوات الروسية على الحدود الأوكرانية تلقت أوامر بالتقدم في غزو أوكرانيا

أنباء أمريكيّة: اصدار أوامر للقوات الروسية بالتقدم لغزو أوكرانيا

تلقت القوات الروسية على الحدود الأوكرانية أوامر بالتقدم في غزو أوكرانيا ، وهذا حسب ما ذكرت شبكة سي بي إس اليوم الأحد. ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى تقديرات المخابرات الأمريكية، يقوم القادة الميدانيون بصياغة خطط محددة للمناورات في ساحة المعركة.

وينتشر نحو 150 ألف جندي روسي على طول حدود أوكرانيا، بما في ذلك عشرات الآلاف في بيلاروسيا، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام الأخيرة إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر مهاجمة أوكرانيا. الليلة سيجتمع مجلس الأمن القومي لبحث الأزمة في أوروبا الشرقية.

ويستمر القتال في شرق أوكرانيا بين المتمردين والجيش لليوم الرابع على التوالي، مع تحذير الكرملين من أن التوترات وصلت إلى ذروتها وأن أي "استفزاز صغير يمكن أن يكون له عواقب لا رجعة فيها".

حذرت موسكو من أن التحذيرات المتكررة من الغرب بشأن غزوها المحتمل لأوكرانيا استفزازية ويمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية. وحذر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين من أن "التحذيرات اليومية لإعلان الغزو الروسي لأوكرانيا ممارسة سيئة للغاية"، مشيرًا إلى عدة مواعيد نهائية بالنسبة للغرب لليوم المحتمل الذي ستهاجم فيه روسيا أوكرانيا، التي كانت ذات يوم جزءًا من الاتحاد السوفيتي.