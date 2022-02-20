مسؤولون إسرائيليون ينتقدون ادارة بايدن بشدة :"الاتفاق النووي المرتقب سيئ جدا"

التقرير يقول ان اسرائيل تبذل جهودا للحصول على حرية العمل بمجالات لا يغطيها الاتفاق النووي

انتقد مسؤولون اسرائيليون الليله بشدة سلوك ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن حول المباحثات النووية في فيينا، وقالوا في محادثات مغلقة بحسب النشر في "القناة 13" إن "ادارة بايدن حولت الديبلوماسية إلى معتقد، حيث سيصبح الاتفاق الذي وقعت عليه الولايات المتحدة لا معنى له".

وقال المسؤولون إن الاتفاق يتعامل مع قضايا كانت ذات صلة في عام 2015، بينما ايران تقدمت كثيرا في مجال تخصيب اليورانيوم، وأشار المسؤولون إلى عدد من البنود الاشكالية في الاتفاق الذي حاليا قيد التشكيل، بموجبها ايران لن تضطر إلى تدمير أجهزة طرد مركزي متطورة وسريعة والتي تراكمت لديها، وستقوم بتخزينها جانبا. إضافة لذلك سيتم إعطاء الحق لايران بتحديد إن خالف الشركاء الآخرين الاتفاق، وهذا سيتيح لها إمكانية الانسحاب من الاتفاقية، اضافة لذلك فإن تاريخ انتهاء الاتفاقية سيكون بعد 8 سنوات اي في عام 2030، اي بدون تغيير .

وذكرت القناة "13" أنه تبذل في الجانب الإسرائيلي جهودا للحصول على حرية عمل كاملة من الولايات المتحدة، بهدف مواصلة العمل في المجالات التي لا يغطيها الاتفاق. من بين هذه المجالات، المجموعة التي من الممكن أن تحول المواد إلى قنبلة وفي مجال الصواريخ البالستية. كما ذكر، إسرائيل تطمح للحصول على حرية لتنفيذ أنشطة سرية في المجالات التي يدور عنها الحديث، لكن ليس من الواضح إن كانت الولايات المتحدة ستوافق على ذلك.

وذكرت القناة أن المقربين من رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت يعترفون ان الجهود للتأثير على الاتفاق النووي فشلت، ولا توجد طريقة للفرض بأن يتم عرضه أمام مجلس النواب الامريكي، وذلك لأن اسرائيل امتنعت حتى الان من مواجهة الولايات المتحدة بموضوع المباحثات النووية في فيينا، حيث فشلت الاستراتيجية المعاكسة بمواجهة الولايات المتحدة بالمرة السابقة أيضا.