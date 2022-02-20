تقرير: الاستخبارات الأندونسية تشتري أنظمة اعتراض من شركة إسرائيلية

الصفقة ابرمتها الشركة الاسرائيلية "فارينت" مع الاستخبارات الاندونيسية بمساعدة شريك

تعاونت شركة استخبارات السايبر الاسرائيلية Cognyte، وهي فرع من مجموعة "فارينت" الاسرائيلية، مع الشركة الاوكرانية Infozahyst لتوفير أنظمة اعتراض الى أجهزة المخابرات الاندونيسية، جاء هذا في intelligenceonline بحسب ما أفاد به موقع "يسرائيل ديفنس".

وذكر التقرير في موقع intelligenceonline إن "الشركة الاسرائيلية تلقت طلبا في نهاية عام 2021 من اندونيسيا، بشأن توفير هذه المنظومة، لكنها حتى الآن لم تنجح بايجاد شريك قادر على توفير نظام التقاط الاتصالات القمر الصناعي Iridium المطلوب من قبل الزبون الاندونيسي".

وبحسب النشر، فان شركة Infozahyst اقيمت عام 2001 من قبل كوستيانتين سيغنافسكي Kostyantin Signaevskiy وتعمل على تسويق عدد من أنظمة الاعتراض الثابتة والمتنقلة، بما يشمل منظومة يطلق عليها Minerva، والتي تغطي نطاق التردد (4-8GHz | C) و ( 12-18GHz | Ku) والتي تستخدم لاتصالات القمر الصناعي.