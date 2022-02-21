إسرائيل تعتزم غدَا نقل سفارتها في أوكرانيا الى غرب البلاد

الخارجية الاسرائيلية تعلن قرارها على ضوء التطورات الاخيرة في اوكرانيا واحتمال غزة روسي لكييف

طاقم السفارة الاسرائيلية في العاصمة الاوكرانية كييف سينتقل الى المكاتب القنصلية التي فتحت في مدينة لفوف غربي اوكرانيا غدا، وذلك على خلفية الازمة بين اوكرانيا وروسيا والمخاوف الغربية من غزو روسي للمدينة، وزارة الخارجية الاسرائيلية أعلنت أن القرار اتخذ من قبل وزير الخارجية يائير لابيد في نهاية تقييم للوضع ، وبعد محادثة مع مجموعة من المسؤولين الدوليين.

وذكرت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان إن "المكتب القنصلي في لفوف يعمل على توفير مستندات السفر للمواطنين الاسرائيليين من يوم الخميس الماضي، وسيساعد المواطنين المعنيين الخروج من البلاد خصوصا من المعابر البرية الى دول الجوار".

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية تجري استعداداتها لكافة التطورات، بما يشمل الخروج عن طريق اليابسة، وفي اطار هذا قامت الديبلوماسية الاسرائيلية التي انتقلت في لفوف، وايضا المتواجدة في بولندا، سلوفاكيا، رومانيا، مولدوفا وهنغاريا، باجراء جولات للمعابر الحدودية مع اوكرانيا واجروا اجتماعات مع السلطات في المعابر، بهدف ضمان مرور المواطنين الاسرائيليين الراغبين على الخروج من اوكرانيا، وزارة الخارجية كررت مطالبتها المواطنين الاسرائيليين في اوكرانيا الى مغادرة البلاد فورا".