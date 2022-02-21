بوتين يوقع مرسوماً باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإنفصاليتين

قال بوتين مختتماً خطابا مطولاً الى الشعب: "أريد من الاتحاد الروسي أن يدعم ويصدق على هذه الوثائق"

قام الرئيس الروسي قبل قليل (الإثنين) بالتوقيع على مرسوم يعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإنفصاليتين في خطوة أدانها سفير الاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين مختتماً خطابا مطولاً الى الشعب: "أريد من الاتحاد الروسي أن يدعم ويصدق على هذه الوثائق". ووجه بوتين رسائل شديدة اللهجة مطالبًا الغرب بالتوقف عن "الأعمال العدائية في أوكرانيا على الفور وإلا فستتحملون مسؤولية حمام الدماء".

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، بأنه سيوقع مرسوما للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

وقال كما ألقاه السفير مايكل كاربنتر

وقال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي والمكلف بشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا مايكل كاربنتر حين علم بنوايا بوتين الإعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك "لن يكون هذا فقط نكثاً تامًا لاتفاقيات مينسك، ولكن في الواقع ، لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا. إذا تم تنفيذ ذلك، فسيؤدي مرة أخرى إلى قلب النظام الدولي القائم على القواعد تحت التهديد باستخدام القوة. هذا ، أيها الزملاء الأعزاء ، أمر مؤسف ، وكما قال سفير الاتحاد الأوروبي، فهو أمر مدان".

واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق من مساء الإثنين أنّ أيّ اعتراف روسي باستقلال مناطق انفصالية في أوكرانيا من شأنه أن يشكّل "انتهاكاً أحادي الجانب" لاتفاقات مينسك الموقعة في العام 2015، وذلك في أعقاب محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وإزاء خطورة الأوضاع يجري المستشار الألماني محادثات طارئة مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلنسكي و"الشركاء الأقرب" لألمانيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان هيبيشترايت، في حين يتوقّع أن يصدر بوتين "اليوم" موقفاً حيال الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية من عدمه.