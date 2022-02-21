ايران تعلن عن "تقدم كبير" بالمباحثات حول الاتفاق النووي

مسؤولون اسرائيليون يقولون ان ايران "تماطل بالمحادثات للحصول على المزيد من التنازلات من الغرب"

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اليوم عن حدوث تقدم كبير في المباحثات مع الدول العظمى لاحياء الاتفاق النووي الايراني من عام 2015، مع ذلك قال الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني علي شمخاني ان "المحادثات مع الولايات المتحدة ليست على جدول الاعمال وإن الامر لن يؤدي الى أي اختراق".

ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مسؤولين اسرائيليين قالوا انهم "غير متأكدين من أن اسرائيل ستقدر على منع استئناف العمل بالاتفاق النووي، وعمليا، الايرانيون هم الذين سيقررون الى اي مدى نقترب من الاتفاق" واشاروا"توجد امور هامة جدا لنا ونفكر بالمرحلة القادمة" واضافوا "الجوهر هو ليس منع الاتفاق-انما ايجاد حل طويل المدى، مستقر وشامل للتهديد الايراني، من هذا لم نيأس، ان كان سيكون اتفاق، سنفكر بمسار جديد لكيفية التخلص من التهديد الايراني".

وأضاف المسؤولون أن أحد الاسباب لعدم تقديم الايرانيين جواب ايجابي للاقتراح النهائي حول الاتفاق النووي، تنبع من حقيقة انهم يفكرون بأن الغرب لم يصل الى الخط الاحمر، ومن الممكن سحب المزيد من التنازلات منه. وبحسب المسؤولين، الأشهر الأخيرة اثبتت أن الايرانيين كلما ماطلوا بالمباحثات سيحصلون على المزيد من التنازلات "لقد حصلوا بالاتفاق على اكثر بكثير مما نعتقد".