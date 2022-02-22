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سوريا أول دولة عربية تؤيد قرار بوتن الإعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك

i24news

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وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في طهران ، إيران ، في 6 ديسمبر 2021.
Atta Kenare/AFPوزير الخارجية السوري فيصل المقداد يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في طهران ، إيران ، في 6 ديسمبر 2021.

صرح المقداد من موسكو أن "بلاده تدعم قرار الرئيس بوتن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما"

أقدمت سوريا على الوقوف إلى جانب حليفتها روسيا عبر إعلانها تأييد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإعتراف باستقلال الجمهوريتين الإنفصاليتين دونيتسك ولوغانسك، وبذلك تكون سوريا اول دولة عربية تؤيد القرار الروسي الذي أثار استياء دول الغرب بضمنها اليابان.

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وكشف موقع سكاي نيوز بالعربية عن إعلان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الثلاثاء، خلال منتدى فالداي في موسكو، "أن بلاده تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما".

واعتبر المقداد خلال تصريحاته أن "ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليًا مشابه لما قام به ضد سوريا خلال الحرب الإرهابية". وقال بلهجة تحذيرية"الولايات المتحدة والغرب يواصلان دعم الإرهاب في سوريا الأمر الذي يشكل تهديدًا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم".