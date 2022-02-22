المستشار الألماني يعلن عن تعليق مشروع أنابيب نقل الغاز "نورد ستريم 2" عقابا ابتدائيا لروسيا

هناك عقوبات أخرى يمكننا فرضها إذا تم اتخاذ مزيد من الإجراءات، لكن في الوقت الحالي يتعلق اللأمر بفعل شيء ملموس

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء إنه علق العمل بمشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا. وتابع "إن قرار وقف المشروع ليس سوى خطوة واحدة "ملموسة" وإنه قد يتبعها مزيد من العقوبات ضد روسيا.

وفي الأثناء، أعلنت روسيا أنها تتعهد بمواصلة ضخ الغاز، من جانبها. وأكد وزير الطاقة الروسي إن موسكو ستواصل احترام عقود الغاز مع أوروبا.

وأوضح شولتس إنه أمر بوقف عملية المراجعة من قبل المنظم الألماني لخط الأنابيب، الذي ينظر إليه الشركاء الغربيون وكييف على أنه ورقة مساومة حاسمة في المواجهة المشحونة بشكل متزايد مع روسيا. وأضاف "هذا يبدو تقنيًا، لكنها خطوة إدارية ضرورية، لذلك لا يمكن أن يكون هناك تصريح عمل لخط الأنابيب وبدون هذا التصريح، لن يتمكن القيمون على نورد ستريم 2 من بدء التشغيل".

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق الثلاثاء، بوقف فوري لـنورد ستريم 2، التي من المقرر أن تنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. كما أشار زيلينسكي أثناء زيارة شولتس لكييف الأسبوع الماضي "أن روسيا تستخدم خط الأنابيب باعتباره "سلاحًا جيوسياسيًا".

واستتبع شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلنيدي الزائر ميشيل مارتن "إن هناك عقوبات اخرى يمكننا فرضها إذا تم اتخاذ مزيد من الاجراءات، لكن في الوقت الحالي، يتعلق الأمر بفعل شيء ملموس". كما أعرب المسؤول الألماني ثقته بأن الاتحاد الأوروبي سيوافق على حزمة عقوبات "قوية وواسعة النطاق" تستهدف روسيا بعد أن اعترفت موسكو باستقلال الجمهوريتين اللتين أعلنتا في أيار/مايو عام 2014 استقلالهما عن أوكرانيا من طرف واحد.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد حذر هذا الشهر، بعد محادثات مع شولتس في واشنطن، من أنه سيجد طريقة "لإنهاء" المشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا.