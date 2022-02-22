وزير الخارجية الروسي: الرئيس الأوكراني شخص غير متوازن ويمكن توقع كل شيء منه

لافروف "يمكن توقع كل شيء منه. إنه شخص غير متوازن وغير مستقل يعتمد على إملاءات المشرفين الأمريكيين عليه"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنسان غير متوازن وغير مستقل" مضيفا أنه "يمكنه الإقدام على أي شيء".

وفي حديث للقناة "روسيا-1" أكد لافروف أنه قرأ ما قاله زيلينسكي في الخطاب الذي ألقاه فجر الثلاثاء للشعب الأوكراني، مصرحا: "يمكن توقع كل شيء منه. إنه شخص غير متوازن وغير مستقل يعتمد على إملاءات المشرفين الأمريكيين عليه". حسب موقع Rt بالعربي.

وكان الرئيس الأوكراني، قال في خطابه إثر توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسومين للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك: "على أوكرانيا الرد على ذلك وحماية سيادتها ودولتنا".متهما روسيا بـ"الانسحاب من اتفاقيات مينسك وتجاهلها لمقررات صيغة نورماندي"، مضيفا أن "هذا يقوض جهود السلام ويدمر الصيغ القائمة للتفاوض"، ولفت إلى أن كييف تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.