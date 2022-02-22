تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا: واشنطن تتوعد "بعقوبات شديدة" ضد روسيا قريبا

روسيا تنوي إرسال قوات مسلحة لدعم الانفصاليين شرقي أوكرانيا، وخطاب مرتقب لجو بايدن الليلة

مع تطور الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، اعتبرت الولايات المتحدة أن دخول قوات روسية الى شرقي اوكرانيا، يعتبر "بداية غزو" ، وأعلنت عن "عقوبات شديدة" سيتم الاعلان عنها قريبا، من جانبه قال مساعد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جوناثان فاينر في تصريح لمحطة "سي.ان.ان" الإخبارية الأميركية "نعتبر أنها بداية غزو روسي لأوكرانيا وأنتم تشهدون بالفعل بداية ردنا الذي قلنا إنه سيكون سريعا وشديدا".

وعلى صعيد متصل بحسب "فرانس برس" رحب البيت الأبيض أيضا بقرار ألمانيا وقف مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن "أعلن بوضوح أنه في حال غزت روسيا أوكرانيا سنعمل مع ألمانيا لضمان عدم المضي قدما بمشروع نورد ستريم 2... سنُتبع ذلك بتدابيرنا الخاصة اليوم"

وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، موافقة المجلس على طلب الرئيس فلاديمير بوتين، حول استخدام القوات المسلحة لروسيا خارج البلاد، حيث سيتم ارسال قوات روسية لدعم الانفصاليين في أوكرانيا.

كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلقي خطابا الثلاثاء حول الخطوات الأخيرة التي قامت بها روسيا في إطار الأزمة الأوكرانية.وأفاد البيت الأبيض أن الخطاب المرتقب عند الساعة 14,00 (19,00 ت غ) سيتناول "آخر التطورات بشأن روسيا وأوكرانيا".