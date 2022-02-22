الكرملين يرد على العقوبات الأمريكية: بوتين كان باجتماع عمل ولم يسمع خطاب بايدن

الرئيس الامريكي يعلن عن حزمة من العقوبات الفورية على روسيا شملت عقوبات على بنكين رئيسيين

أعلنت الرئاسة الروسية، الكرملين مساء اليوم أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يتابع خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس بوتين لديه اجتماع عمل، جاء هذا ردا على العقوبات الامريكية التي اعلنها بايدن مساء اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن بوتين لم يتابع خطاب بايدن لأنه كان في اجتماع عمل، وافادت روسيا اليوم أن بيسكوف قال وفي رده على سؤال وكالة "نوفوستي" عما إذا كان مسؤولو الكرملين قد تابعوا كلمة الرئيس الأمريكي، قال "لا، لم نفعل. الرئيس كان يعقد اجتماع عمل".

وجاء رد الكرملين بعد مجموعة من العقوبات الفورية التي أعلنها الرئيس الامريكي جو بايدن خلال كلمة له مساء اليوم، وأكد بايدن أن المجموعة الأولى من العقوبات ضد روسيا تبدأ الآن، معلنا الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين بالفعل.

وتشمل العقوبات التي أعلنت حتى الآن، إلغاء العمل مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" القادم من روسيا، وعقوبات الحظر الكاملة على بنك "VEB "، وعقوبات على البنك العسكري الروسي، وعقوبات على ديون روسيا السيادية.

وعلى صعيد متصل أعلنت روسيا الثلاثاء أنها أقامت علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا اللتين اعترف باستقلالهما الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "وضع اتفاق بشأن إقامة علاقات دبلوماسية اعتبارا من تاريخ 22 شباط/فبراير بين الاتحاد الروسي و’جمهورية دونيتسك الشعبية’ وكذلك بين الاتحاد الروسي و’جمهورية لوغانسك الشعبية’ على مستوى السفارات".