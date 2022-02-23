مسؤول بالاقليم الانفصالي لوغانسك لـ i24NEWS: يمكن أن تقيم لوغانسك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في المستقبل

أضاف روديون ميروشنيك لـ i24NEWS، "يوجد مجموعة من الأشخاص من لوهانسك يقيمون في إسرائيل"

قال المستشار الديبلوماسي لرئيس"جمهورية لوغانسك" المعترف يها من روسيا ، روديون ميروشنيك، إن "المنطقة الانفصالية يمكن أن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في المستقبل"، مؤكدا في مقابلة حصرية مع i24NEWS "بالطبع نحن مهتمون بتوسيع اتصالاتنا بين الجانبين، أولويتنا ستكون إقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع إسرائيل، على الأقل لأننا في نفس الجانب المسمى بمناهضة الفاشية ".

وأضاف روديون ميروشنيك لـ i24NEWS، "توجد مجموعة من الأشخاص من لوغانسك يقيمون في إسرائيل"، مردفا أنه "في ظل وجود الإرادة السياسية من كلا الجانبين، يمكن أن تكون لدينا مثل هذه العلاقة".

من جانب آخر، أشاد روديون ميروشنيك بإعتراف روسيا بمناطق دونيتسك ولوغانسك الشرقية قائلا في تصريح لـ i24NEWS: "يُنظر إلى قرار اعتراف الاتحاد الروسي بنا على أنه إجراء إنقاذ وكمساعدة، في هذه اللحظة الحرجة للغاية"، مشيرا إلى أن كييف "نشرت ما لا يقل عن 150 ألف جندي روسي بالقرب من حدود أوكرانيا واعترفت بمنطقتين منفصلتين داخلها".

وتابع روديون ميروشنيك لـ i24NEWS، أن كل مل يتم ترويجه في تقارير وسائل الإعلام الغربية التي تتحدث عن القصف في القرى الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا على أنها عملية زائفة شنها انفصاليون موالون لموسكو من أجل خلق ذريعة لغزو روسي، "هذه أوهام نشرها الأوكرانيون للمجتمع الدولي، وهم يدلون بتصريحات متناقضة".