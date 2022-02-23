ألأزمة الروسية الأوكرانية: كييف تستدعي جنود الاحتياط وبوتين يعلن "انفتاحه" على الحوار

دبابات "مجهولة" على مدار يومين على التوالي في ضواحي الاقليمي الانفصالي شرقي أوكرانيا

تتصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ، حيث شوهدت الليلة الثانية على التوالي "دبابات مجهولة" ومعدات ثقيلة اضافية في ضواحي الاقليم الانفصالي دونيسك في اوكرانيا، ويشار الى أن القوات الروسية الموجودة حاليا على الاراضي الاوكرانية تشكل على ما يبدو جزءا من "قوات الانفاذ" التي أرسلها الكرملين إلى المناطق الانفصالي شرقي اوكرانيا بهدف تنفيذ "عمليات حفظ السلام".

في المقابل، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أعلن عن تجنيد جزئي لقوات احتياط الجيش الأوكراني، وقال إن الحديث يدور عن قوات عملياتيه تحريكها في أوقات "معادية وخاصة" وقال في وقت سابق من هذا العام صرح وزير الامن الاوكراني الكسي دنيلوف، إنه توجد لأوكرانيا قدرة على نجنيد 2.5 مليون شخص.

في المقابل أعلن الجيش الاوكراني اليوم عن مقتل جندي وإصابة ستة آحرين نتيجة قصف نفذه انفصاليون موالين لروسيا شرقي أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الاخيرة، وأعلن الجيش الاوكراني أن وقف إطلاق النار تم اختراقه 96 مرة.

وعلى صعيد متصل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن موسكو مستعد "لحل دييلوماسي " مع الغرب على ضوء التوتر المتصاعد في أوكرانيا. وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن "لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا".وأضاف "لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا". ويطالب بوتين الدول الغربية بضمانات أمنية منها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف تعزيز وجود الحلف عند حدود روسيا.