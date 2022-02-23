ألأزمة الروسية الأوكرانية: كييف تستدعي جنود الاحتياط وبوتين يعلن "انفتاحه" على الحوار
دبابات "مجهولة" على مدار يومين على التوالي في ضواحي الاقليمي الانفصالي شرقي أوكرانيا
تتصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ، حيث شوهدت الليلة الثانية على التوالي "دبابات مجهولة" ومعدات ثقيلة اضافية في ضواحي الاقليم الانفصالي دونيسك في اوكرانيا، ويشار الى أن القوات الروسية الموجودة حاليا على الاراضي الاوكرانية تشكل على ما يبدو جزءا من "قوات الانفاذ" التي أرسلها الكرملين إلى المناطق الانفصالي شرقي اوكرانيا بهدف تنفيذ "عمليات حفظ السلام".
في المقابل، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أعلن عن تجنيد جزئي لقوات احتياط الجيش الأوكراني، وقال إن الحديث يدور عن قوات عملياتيه تحريكها في أوقات "معادية وخاصة" وقال في وقت سابق من هذا العام صرح وزير الامن الاوكراني الكسي دنيلوف، إنه توجد لأوكرانيا قدرة على نجنيد 2.5 مليون شخص.
في المقابل أعلن الجيش الاوكراني اليوم عن مقتل جندي وإصابة ستة آحرين نتيجة قصف نفذه انفصاليون موالين لروسيا شرقي أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الاخيرة، وأعلن الجيش الاوكراني أن وقف إطلاق النار تم اختراقه 96 مرة.
وعلى صعيد متصل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن موسكو مستعد "لحل دييلوماسي " مع الغرب على ضوء التوتر المتصاعد في أوكرانيا. وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن "لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا".وأضاف "لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا". ويطالب بوتين الدول الغربية بضمانات أمنية منها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف تعزيز وجود الحلف عند حدود روسيا.
23 فبراير 2022
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تقول الأربعاء إن هناك "احتملا كبيرا" بأن يشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوا شاملا على أوكرانيا ويهاجم كييف.
الجيش الأوكراني يصدر أمرا بتعبئة جنود الاحتياط الأربعاء بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد،وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على فيسبوك "سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما... الدعوات ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد".
وزارة الخارجية الأوكرانية تدعو الأربعاء مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورا".
فرنسا والولايات المتحدة تندد في مجلس الأمن الدولي بالمرتزقة الذين توظفهم شركة "فاغنر" الروسية الخاصة والمتهّمين بقتل مدنيين في جمهورية إفريقيا الوسطى، وهو أمر تنفيه موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: مصالح وأمن روسيا مسألتان "غير مطروحتين للتفاوض"
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يشيد باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أكرانيا، واصفا ذلك بأنه عمل "عبقري"، لكنه اعتبر أن هذه الأزمة ما كانت لتحدث أبدا في ظل إدارته الجمهورية.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يعلن أنّه ألغى اللقاء الذي كان مقرّراً بينه وبين نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف هذا الأسبوع، وذلك بعد اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، واصفاً ما تقوم به موسكو ضدّ أوكرانيا بأنّه "غزو إضافي لدولة ذات سيادة، وهو أمر غير مقبول البتّة".
أوكرانيا تستدعي رسميا جنود الاحتياط , وتطلب من المواطنين مغادرة روسيا حالا