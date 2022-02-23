يأتي هذا الرد بعد اعتراف روسيا باستقلال الاقليمينين الاوكرانيين الانفصاليين

لأول مرة منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، نشرت وزارة الخارجية الاسرائيلية موقفا رسميا لصالح أوكرانيا، لكن بدون أي إدانة لروسيا، وذكرت في بيان "اسرائيل شريكة بالمخاوف الدولية من الخطوات في شرقي اوكرانيا ومن التصعيد الخطير الذي حدث على الوضع، نأمل بايجاد حل ديبلوماسي يقود إلى تهدئة، ومستعدين للانضمام الى ذلك أن تطلب الأمر".

وشدد البيان على أن إسرائيل "تدعم سلامة الاراضي والسيادة الاوكرانية" وذكر ان البيان صدر بعد مشاورات أجراها رئيس الحكومة نفتالي بينيت مع وزير الخاجية يائير لابيد ووزير الامن بيني غانتس، ووزير المالية افيغدور ليبرمان، والمدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية الون اوشفتس.

وكتب ايضا في بيان وزارة الخارجية إن "دولة إسرائيل قلقة ايضا على سلامة آلاف المواطنين الاسرائيليين الذين يعيشون في أوكرانيا وللجالية اليهودية الكبيرة التي تعيش بها. اسرائيل جاهزة على تقديم لاوكرانيا مساعدات انسانية بشكل فوري، وفقا للاحتياجات التي ستطرأ، وتجري حول هذا حوارا مع السلطات في كبيف، اسرايل ستواصل الحوار الوثيق مع شركائها حول الطرق لاعادة الجهود الديبلوماسية إلى مسارها".