الخارجية الأميركية: واشنطن تبقي على تواصلها مع روسيا حول إيران رغم غزو أوكرانيا

وتابع برايس: "ينبغي ألا يمنح الغزو الروسي لأوكرانيا إيران الضوء الأخضر لتطوير سلاح نووي"

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستبقي على الاتصال بروسيا فيما يتعلق بجهود منع إيران من تطوير أسلحة نووية بالرغم من أن غزو موسكو لأوكرانيا جعلها "منبوذة على الساحة الدولية".

وأضاف برايس، أن "المسؤولين الأميركيين يتواصلون مع نظرائهم الروس فقط في قضايا تعد رئيسية لمصالح أمننا القومي وتشمل المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، بما فيها روسيا".

وتابع برايس وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء: "ينبغي ألا يمنح الغزو الروسي لأوكرانيا إيران الضوء الأخضر لتطوير سلاح نووي".

ومن جانب آخر، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن "المفاوضين أحرزوا تقدمًا كبيرًا في الأسبوع الماضي، لكن لا تزال هناك قضايا صعبة للغاية".

وأضاف المسؤول في تصريح للصحافيين أنه "يأمل في أن يعود كبير المفاوضين الإيرانيين في الأيام المقبلة إلى فيينا، حيث تجري المحادثات، “برؤية إيجابية” لكن حتى لو فعل ذلك فلا تزال هناك قضايا صعبة مطروحة على الطاولة.

وأضاف للصحفيين شريطة عدم نشر اسمه “جرى إحراز تقدم كبير خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين… ولكن في الوقت نفسه من المهم أن نلاحظ أن القضايا الخطيرة للغاية لا تزال قائمة”.