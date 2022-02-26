الأمين العام للأمم المتحدة يعين سودانيا منسقا أمميا للأزمة الأوكرانية

غوتيريش "عين السوداني أمين عوض أمينا عاما مساعدا للعمل كمنسق الأمم المتحدة للأزمات بشأن أوكرانيا"

قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، بتعيين الدبلوماسي السوداني أمين عوض، منسقا أمميا للأزمة الأوكرانية.

وأفاد بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن غوتيريش "عين السوداني أمين عوض أمينا عاما مساعدا للعمل كمنسق الأمم المتحدة للأزمات بشأن أوكرانيا"، مضيفا أن أمين عوض "الذي شغل مجموعة من المناصب العليا مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما في مجال الشؤون الإنسانية والعمل الاستراتيجي والتخطيط والتنمية"، حسب وكالة الأناضول التركية.

وأشار البيان، "كما شغل السيد عوض مناصب قيادية في العمليات الميدانية المعقدة، بما في ذلك منصب ممثل مفوضية اللاجئين في سريلانكا، والمنسق الإقليمي لعمليات العراق، ومنسق الشؤون الإنسانية وممثله في مقدونيا".

ويذكر أن مسيرة أمين عوض المهنية، بدأت مع مفوضية اللاجئين عام 1989، كمسؤول من أجل اللاجئين الأفغان بمدينة كويتا غربي باكستان، قبل أن يشغل منصب رئيس مكتب المفوضية بشمال العراق في 1991.