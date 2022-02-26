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يائير لابيد يأمر سفير بلاده بتولي منصبه في بولندا لمتابعة تداعيات الحرب في أوكرانيا

i24NEWS - AFP

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وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد
Olivier Fitoussi/Flash90وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد

حرب أوكرانيا تطوي صفحة الخلاف الإسرائيلي البولندي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم السبت أنه أمر سفير بلاده بتولي منصبه في بولندا لمتابعة تداعيات الحرب في أوكرانيا، ليطوي بذلك صفحة خلاف استمر ستة أشهر سببه قانون اعتبرته الدولة العبرية "معاديا للسامية".

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وأفاد لابيد أن القرار اتُّخذ من أجل "تعزيز مساعدة المواطنين الإسرائيليين الذين يعبرون الحدود من أوكرانيا إلى بولندا، ونظرا لأهمية الأحداث والدور المحوري الذي تؤديه بولندا فيها".

ومن المقرر أن يتوجّه السفير الإسرائيلي الجديد ياكوف ليفني إلى وارسو صباح الأحد على أن يقدّم أوراق اعتماده "في المستقبل القريب"، وفق ما أكد لابيد.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا إسرائيل إلى زيادة نشاطها الدبلوماسي في وارسو، إذ أعلنت وزارة الخارجية السبت أن موظفي سفارتها في أوكرانيا، الذين تم نقلهم بالفعل من كييف إلى لفيف، سيتمركزون في بولندا.

وفي آب/اغسطس، استدعى لابيد القائم بالأعمال الإسرائيلي لدى وارسو بعدما أقرّت بولندا قانونا اعتبر "غير أخلاقي ومعاديا للسامية" يفرض قيودا على مطالبات بالأملاك تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، واوضح حينذاك أن السفير الجديد الذي تم تعيينه في بولندا سيبقى في إسرائيل "في الوقت الراهن".