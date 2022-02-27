تقرير إسرائيلي: مكالمة بوتين- بينيت لم تؤدي إلى وساطة حقيقية بالصراع في أوكرانيا

المحادثة بين بوتين وبينيت زادت من مكانة اسرائيل ودورها دوليا رغم عدم نجاح المحاولة

كشفت هيئة البث الرسمية "كان" ان المحادثة بين رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تؤدي الى وساطة ملموسة، لكنها عززت مكانة إسرائيل دوليا، وشدد مسؤول إسرائيلي على حقيقة طرح بينيت الطلب الاوكراني أمام الرئيس الروسي خلال المكالمة الهاتفية بينهما، تشير إلى مكانة اسرائيل في العالم.

ووفقا لمصدر إسرائيلي ، رئيس الحكومة الاسرائيلية قال للرئيس الروسي خلال المكالمة بينهما أنه يمكن استغلال العلاقة بين البلدين، وإنقاذ الارواح. وعلمت "كان" ان بينيت أراد التحدث مع بوتين قبل وصول طائرة المساعدات الاسرائيلية، والتشديد أمامه أن الحديث يدور عن مساعدات انسانية.

وأفادت "كان" أن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي طلب من رئيس الحكومة بينيت خلال مكالمتهم الجمعة "ساعدونا بوسائل عسكرية وأسلحة"، ولم يقدم أي تفصيلات للطلب، وقالوا إن المساعدة سيتم استقبالها بترحيب، اسرائيل ردت على الطلب الأوكراني"بأدب ديبلوماسي"، وعلى ما يبدو لم يتم مناقشته، وكانت إسرائيل رفضت بالماضي تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، حيث طلب الأوكرانيون سابقا الحصول على منظومة للقبة الحديدية ووسائل دفاعية.

وأكد مسؤول رفيع في الجانب الإسرائيلي بوقت سابق اليوم أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أجرى مكالمة هاتفية، الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأفيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن قلقه إزاء الوضع في أوكرانيا ومن إمكانية تدهور الأوضاع فيها إلى حرب قد توقع خسائر بشرية جمة. وأفادت "كان" ان "بينيت عرض التوسط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا".