تقرير: إدارة بايدن أوضحت لإسرائيل بأنه "من المهم الوقوف بالجانب الصحيح بخصوص أوكرانيا

اسرائيل صوتت امس الاربعا مع قرار يدين الغزة الروسي ضد أوكرانيا

أفاد موقع "والا" الإخباري اليوم أنه منذ "الغزو الروسي" لأوكرانيا الأسبوع الماضي، طلب مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية من إسرائيل خلال محادثات هادئة اتخاذ موقف واضح أكثر بالقضية، جاء هذا نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين مطلعين على الموضوع.

وقال التقرير إن مسؤولين في البيت الابيض اعترفوا بأنهم يتفهمون المصالح الإسرائيلية المعقدة مع روسيا بما يرتبط مع سوريا، مع ذلك، يقولون إنه بعد "الغزو الروسي" أجروا يوميا محادثات مع ديوان رئيس الحكومة، والسفارة الاسرائيلية في واشنطن ومسؤولين في وزارة الخارجية، وطلبوا أن تقف إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وضد الغزو.

وذكر التقرير أنه قبل التصويت في مجلس الأمن الجمعة الماضية حول قرار إدانة روسيا، توجهت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفلد، الى السفير الاسرائيلي غلعاد اردان وطلب منه تأييدا للقرار، رغم أنه لا يمكنها التصويت، وقال مسؤولون إسرائيليون إن السفيرة الامريكية قالت لأردان إن الرئيس بايدن نفسه يتطلع إلى دعم إسرائيلي.

من جانبه أوصى اردان وزارة الخارجية الاستجابة الى الطلب الامريكي، لكن وزير الخارجية لابيد لم يستجب للتوصية خلافا لـ81 دولة أخرى في انحاء العالم، ولم تؤيد اسرائيل القرار، وبعد وقت قصير من صدور القراء، عبرت السفيرة الامريكية في الامم المتحدة عن احتجاجها على هذا أمام أردان وتطرقت الى الرئيس بايدن.

وذكر التقرير أن الخيبة الأمريكية من سلوك إسرائيل حول التصويت في مجلس الامن تحولت إلى مصدر قلق حقيقي ليلة الاثنين، حيث إطلع مسؤولون في البيت الابيض على تقارير أفادت بأن رئيس الحكومة نفتالي بينيت طلب من الوزراء عدم اطلاق تصريحات حول أوكرانيا وعدم إدانة روسيا.

مسؤلون في البيت الابيض قالوا لـ"والا" انه بعد هذه التقارير توجهت إدارة بايدن إلى إسرائيل من خلال عدة قنوات ليلة الاحد وعبرت عن مخاوفها حيال السياسة الاسرائيلية، وقال المسؤول الامريكي أن ديوان رئيس الحكومة ابلغهم بأن هذا الطلب يهدف فقط للتأكد من أن رئيس الحكومة ووزير الخارجية هما المخولان فقط للتعبير عن السياسة الاسرائيلية بسبب الحساسية السياسية الكبيرة.

ولتهدئة ادارة بايدن أوضح يائير لابيد غداة اليوم الثاني السياسة الاسرائيلية وقال إن إسرائيل تدين الغزو الروسي وستؤيد قرار إدانه روسيا في الجمعية العمومية والتي اجريت أمس. وقال مسؤول أمريكي إن تصريحات لابيد الاثنين كانت هامة وهدأت مخاوف الادارة الامريكية.