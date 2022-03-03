المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة لإيران السبت الوشيك

تأتي الزيارة في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين ايران والدول العظمى

يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت الوشيك إلى طهران، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي، جاء هذا على لسان المتحدث باسم المنظمة الأممية.

وأفاد المتحدث بأن المدير العام رافائيل غروسي "سيتوجه إلى إيران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين السبت"، وأضاف بأن غروسي سيعقد مؤتمرا صحافيا لدى عودته إلى فيينا مساء السبت.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تأكيد غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لن تتخلى أبدا" عن جهودها لحمل إيران على تقديم توضيحات بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة على أراضيها.

من جانبها ،تطالب طهران بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبرام اتفاق من شأنه أن ينقذ الاتفاقية المبرمة في 2015 بين إيران من جهة والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا من جهة أخرى.

وتعتبر الأيام القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة للمحادثات الجارية في فيينا بين القوى الكبرى وإيران لإعادة إطلاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" أي الاتفاق.