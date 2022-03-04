رسميًا: أستراليا تصنّف حركة حماس كمنظمة إرهابية

بهذا تنضم أستراليا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

صنّفت أستراليا صباح اليوم (الجمعة) رسميًا حركة حماس على انها "منظمة إرهابية"، وبهذا تنضم أيستراليا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، اذ اعلنت هذه الدول في وقت سابق تصنيفها للحركة على انها ارهابية.

على مدار العقدين الماضيين، تم تصنيف الذراع العسكرية للحركة، كتائب عز الدين القسام، على أنها منظمة إرهابية، ولكن تقرر الشهر الماضي تطبيق التعريف على الذراع السياسية للحركة على أنها ارهابية. وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز في بيان صدر صباح اليوم إن "أيديولوجيات الكراهية للجماعات الإرهابية ومن يدعمها لا مكان لها في أستراليا".

بموجب القانون الأسترالي، أي شخص متهم بالانتماء لمنظمة إرهابية، سواء كان عضوية أو تجنيد أو تدريب أو تمويل قد يواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن.