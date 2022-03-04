توصل إسرائيل والإمارات إلى تفاهم يسمح للشركات الإسرائيلية بالطيران إلى دبي كالمعتاد

شركات الطيران الإسرائيلية تعيد السفر إلى دبي كالمعتاد

في إطار حوار لجهاز الأمن العام (الشاباك) مع نظرائه في الإمارات، تم التوصل إلى تفاهمات الليلة الماضية (الخميس) تسمح لشركات الطيران الإسرائيلية بالسفر إلى دبي كالمعتاد، بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى دبي.

في إطار الجهود المبذولة لحل الخلافات حول موضوع أمن الطيران الإسرائيلي في دبي، عقدت أمس جولة لقاءات بين رئيس جهاز الأمن الأمن العام ومسؤولو الأمن في الامارات، حيث سيسهل على الخطوط الجوية الإسرائيلية السفر إلى دبي مرة أخرى بشكل دوري ومنتظم.

بعد حل الأزمة، من المتوقع أن تغادر تسع رحلات إسرائيلية يوميًا إلى دبي، بالإضافة إلى أربع رحلات من Play-Dubai ، ولاحقًا سيتم إضافة شركة الطيران الوطنية الإماراتية، طيران الإمارات، إلى قائمة شركات الطيران التي تسافر من إسرائيل. إلى دبي خلال عيد الفصح اليهودي، ومن المتوقع أن يزداد عدد الرحلات الجوية.