البحرين توقع 6 اتفاقيات مع الولايات المتحدة شملت قطاعي الصناعة وعلوم الفضاء

شملت الاتفاقيات شراكة بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالبحرين وشركة مايكروسوفت

أعلنت مملكة البحرين عن توقيع 6 اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم الفضاء وتكنولوجيا المعلومات، خلال زيارة الأمير سلمان بن حمد آل حليفة ولي العهد البحريني إلى واشنطن.

وشملت الاتفاقيات شراكة بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالبحرين وشركة مايكروسوفت، واتفاقية أخرى مع شركة "سيسكو" بخصوص البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية، إضافة أنها منحت إحدى الاتفاقيات الولايات المتحدة حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة بالبحرين، حسب موقع الخليج أون لاين.

وأكدت الاتفاقيات، أن واشنطن منحت شهادة اعتمادها كالشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، كما أُعلن انضمام البحرين إلى دول اتفاق "أرتيميس" لتعزيز التعاون الفضائي عالمياً، فضلاً عن اتفاقية حول منتدى الأعمال البحريني الأمريكي.

ومن جانبه أشار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.

وأكد ولي العهد البحريني، الخميس الماضي، إلى أهمية الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاقٍ أبعد رفدًا لمختلف القطاعات الحيوية الواعدة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم كافة المسارات التنموية نحو النتائج المرجوة بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

يشار إلى أن الجانبان لهما علاقة تاريخية قوية، خاصة في مجال بيع الأسلحة لها.