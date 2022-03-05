الاتحاد الأوروبي يحتفظ بأموال السلطة الفلسطينية بعد فشل إصلاح الكتب المدرسية

أشارت الصحيفة أن "الكتب المدرسية الفلسطينية المعنية أظهرت روايات معادية للسامية وتمجيدًا للعنف"

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست " الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه قد تأخر وصول ملايين اليوروهات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمساعدة السلطة الفلسطينية في مكاتب الاتحاد الأوروبي، حيث يناقش المسؤولون ما إذا كان سيتم ربط أجزاء من المساعدة الخارجية بإصلاحات في الكتب المدرسية الفلسطينية .

وقالت الصحيفة، إن "مجموعة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي دعت عبر الأحزاب، إلى تقليص الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية بسبب فشل إصلاح الكتاب المدرسي"، مضيفة "أن المشرعيين طالبوا في رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بأن يكون التمويل مشروطًا بالإصلاح".

وأشارت الصحيفة أن "الكتب المدرسية الفلسطينية المعنية أظهرت روايات معادية للسامية وتمجيدًا للعنف"، وفقًا لمعهد جورج إيكرت المفوض من الاتحاد الأوروبي (GEI) ، مؤكدة أنه على الرغم من الوعود التي قُطعت للدول المانحة بمراجعة الكتب المدرسية ، أعادت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية طبع الكتب المدرسية العام الماضي مع نفس القضايا التي أثارها الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك ، كتبت السلطة الفلسطينية آلاف الصفحات من المواد الجديدة ، أي ما يعادل تقريبًا حجم جميع الكتب المدرسية في المناهج الدراسية.

وتابعت الصحيفة، أن "المادة الجديدة تحتوي على محتوى أسوأ من الكتب المدرسية الفلسطينية الحالية أو السابقة، مع عدد أكبر من الدروس التي تحرض بشكل مباشر على العنف وتنشر معاداة السامية بشكل علني"، مشيرة "أن المادة الجديدة التي قدمت إلى البرلمان الأوروبي، توضح على سبيل المثال، كيف أن الإسرائيليين هم "مساعدين الشيطان" ، ويدعو الطلاب إلى الموت كشهداء وتحرير المسجد الأقصى، ويعلم الطلاب قتل الكفار مقابل مكافآت كبيرة."

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مانح منفرد للسلطة الفلسطينية ، والتي تشكل جزءًا مهمًا من اقتصاد الضفة الغربية. يمول الاتحاد الأوروبي رواتب العديد من المهنيين الفلسطينيين الذين يكتبون تلك الكتب التعليمية، وفي المقابل طلب الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن هذه الكتب ستدعم معظم معايير الاتحاد الأوروبي واليونسكو للتعليم.