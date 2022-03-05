توافق بين إيران والوكالة الذرية على مسائل عالقة لإحياء الاتفاق النووي للجمهورية الإسلامية

توافق بين إيران والوكالة الذرية على مقاربة "براغماتية" للمسائل العالقة

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي من طهران السبت، انه تم الاتفاق مع إيران على اعتماد مقاربة "براغماتية" لحل القضايا العالقة بين الطرفين، في خطوة يؤمل بأن تساهم في توفير دفع لجهود إحياء الاتفاق النووي للجمهورية الإسلامية.

وقال غروسي اليوم "لدينا بعض المسائل المهمة التي كانت بحاجة للدراسة والحل معا"، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي. وأضاف "اتفقنا على اختبار مقاربة عملية وبراغماتية لهذه المسائل للسماح لخبرائنا التقنيين بالنظر فيها بشكل ممنهج، معمّق"، مع "نية صريحة لبلوغ نقطة نحقق فيها نتيجة" مرضية للطرفين.

والتقى غروسي إسلامي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان غداة وصوله الى طهران بينما بلغت مباحثات فيينا بين إيران والقوى الكبرى مرحلة حاسمة.

وقال اسلامي "الآن وقد بلغت مباحثات فيينا المرحلة الأخيرة، من الخطوط الحمر لإيران الاقفال النهائي لملف هذه المزاعم لعدم التسبب بمشاكل إضافية لبلدنا".

وتحدث غروسي عن "ترابط" بين ملفي مباحثات فيينا والقضايا العالقة، وأنه "لا يمكن لأحدهما أن يتجاهل الثاني لذا من المهم التوصل الى هذا التفاهم بيننا اليوم، وهو تفاهم للعمل معا، للعمل بشكل مكثّف".

يأتي ذلك في وقت بلغت مباحثات فيينا الهادفة لاحياء اتفاق العام 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه، مراحل حاسمة. وبينما كان التركيز منصبا على ردم الهوة في التفاوض غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة، دخلت أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا على الخط، مع طلب موسكو من واشنطن ضمانات خطية بألا تؤثر العقوبات الغربية التي فرضت بحقها، على تعاونها مع طهران.