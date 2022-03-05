تركيا: سيتم عقد مباحثات بين أردوغان وبوتين الأحد بشأن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا

مباحثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأحد

أعلن متحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم السبت انه ستم إجراء مباحثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأحد، بشأن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، السبت، حول الحرب الدائرة في أوكرانيا، وذلك عقب فعالية أقيمت في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركيّة.

وأشار قالن إلى ان أردوغان سيحّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال الأحد على "إنهاء هذه الحرب حالاً" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم الزعيم التركي.

وأكد قالن أن الجهود حاليا تصب في المقام الأول لإيقاف الحرب التي بلغت يومها العاشر، مشيرا أن الرئيس أردوغان يقوم بحراك دبلوماسي مكثف في هذا الصدد. وأضاف قالن إن الزعيم التركي سيسعى أيضاً إلى محادثات "على مستوى القادة" بين روسيا وأوكرانيا، ويمكن أن تجري في تركيا.

وأردف: "مبدأنا الأساسي هنا حماية واحترام سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها ووحدتها السياسية ضمن إطار القانون الدولي. ومهما كانت المطالب والمخاوف التي أعربت عنها روسيا، يجب التعامل معها وتقييمها من خلال المفاوضات لا الحرب، هذا هو نهجنا الأساسي".

وأكد أن تركيا ستواصل لعب دورها "وإلا فلن يكون من الممكن إنقاذ المنطقة برمتها من الدمار".